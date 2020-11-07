(Özel haber) Renay Onur: "İstanbul Maratonu tarihinde yarışı bitiren Türk koşucu sayısında rekor kırma ihtimalimiz var"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda 21 ülkeden sporcuların olduğunu ve 25-30 elit atletin katılımını beklediklerini söyleyerek, "42 yıllık İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez köprüden iki kere geçiliyor olacak. İlk defa Avrupa’dan Asya’ya doğru geçiliyor olacak. İstanbul Maratonu tarihinde yarışı bitiren Türk koşucu sayısında rekor kırma ihtimalimiz var" dedi.

’Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen ’N Kolay İstanbul Maratonu’ yarın, tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirilecek. Bu yarış öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, maraton hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

20 Eylül’de yaptıkları Yarı Maraton’dan sonra dünyadaki federasyonların ve organizasyonların kendilerini yakından izlediğini söyleyen Onur, "Pandemi önlemlerinin çok başarılı olduğu söylediler. 20 Eylül’de ne yaptıysak yarın için aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu bizim ana heyecanımız. Dün Almanya’da çıkan haberlerde pandemi ortamında nasıl etkinlik yapılması gerektiği anlatılırken, İstanbul Maratonu’nu örnek göstermişler. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasını örnek göstermişler. Yarın için kit alımları devam ediyor. Bin 900’e yakında kişi kitlerini aldılar. Bu sayı 2 bin 500’ü bulabilir. Şu an 21 ülkeden katılım var. 25-30 elit atletin katılımını bekliyoruz. Heyecanlıyız. Geçen sene bir ilk başlamıştı, bu sene 70-75 patenci de start alacak. Tekerlekli sandalye startı olacak. Renkli, heyecanlı bir yarış olacak. Bu sene pandemiye özel bir parkur var. Bu parkurun hoşlukları olduğu kadar zorlukları da var. 42 yıllık İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez köprüden iki kere geçiliyor olacak. İlk defa Avrupa’dan Asya’ya doğru geçiliyor olacak. Zorlu tarafı ise sporcular, Barbaros yokuşundan yukarıya çıkmış olacak. İstanbul Maratonu tarihinde yarışı bitiren Türk koşucu sayısında rekor kırma ihtimalimiz var. Bunu da yapabilirsek pandemi ortamında bizi keyiflendirecek sonuç almış olacağız" diye konuştu.

"Tahminimiz start alan kişi sayısı en fazla 2 bin 500 olacak"

Katılım sayısını korona virüs pandemisi nedeniyle sınırlandırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Renay Onur, "Katılımı 3 bin ile sınırladık. Tahminimiz start alan kişi sayısı en fazla 2 bin 500 olacak. 42 kilometre dışındaki etapları kaldırdık. Ama şehirde koşu durmasın istedik. 5, 10 ve 15 kilometrede sanal koşu yapabileceğimiz uygulama hazırladık. Şu anda sanal koşu başladı. 7-8 Kasım’da 48 saat içerisinde kendi sevdikleri parkurda bunu bitirdiklerinde dereceleri Spor İstanbul’un sitesinde olacak. İstanbul dışında 80 ilde koşanlar var. Yurt dışında da 20-25 ülkede İstanbul Maratonu’nun 5-10-15 kilometre etapları koşuluyor. Bu da bu koşuya ayrıca renk katan, İstanbul Maratonu’nun ismini şehir ve ülke dışına taşınmasını sağlayan bir etkisi oldu. Migros sayesinde 5-10-15 etaplarına kayıt yaptıran herkese madalyaları ve tişörtleri koşu öncesinde ulaştırıldı" şeklinde konuştu.

Sporcular toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek

İstanbul Maratonu için İDO ile ortaklık yaptıkları ifade eden Onur, "İstanbul’un farklı yerlerinden sabah 7.30’da başlayan seferler, maratoncuları ücretsiz bir şekilde buraya getiriyor. Koşudan sonra geriye ulaşılmalarını sağlıyor olacak. Metro İstanbul burada destek verdi. Koşu kitini gösteren herkes ücretsiz şekilde metroyu kullanabilecek. Dijital billboardlarda canlı izleyebileceğiz. TRT Spor 2 ve İBB TV yayınları olacak. Keyifli bir yarış bekliyoruz" dedi.

"Türkiye Atletizm Federasyonu her zaman yanımızda"

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun İstanbul Maratonu’nun ortak organizatörlerinden biri olduğunu söyleyen Renay Onur, "Her zaman yanımızdalar. 20 Eylül’deki Yarı Maraton’da pandemi standartlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ve İstanbul Valiliği’nin çok destekleri oldu. Teşekkür etmek isterim. Bu sayede dünyada örnek olabilecek bir etkinliğin ortaya çıkmasında çok faydaları oldu" açıklamasında bulundu.

"Start 40-45 dakika sürecek"

Startın 40-45 dakika süreceğini belirten Onur, "2 bin 500 kişinin start alacağını ön görüyoruz. 500’erli gruplar halinde renklerine göre ayrılıyor olacaklar. Start alanına 500’erli grupları teker teker alacağız. Bunların aralarında sosyal mesafe var. 9’daki start ile beraber 5 saniyede bir 4’er kişiyle ayrı ayrı start verilecek. Start alanına kadar maske mecburi. Start alanından sonra belli metrelerde atabilecekleri çöp alanları yaptık. Yere atılmış maske olursa onlar da temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Aktif Bank ile sponsorluk anlaşması için uzun görüşmeler yaptıkları aktaran Renay Onur, "Bu süre içerisinde üst yönetiminin spor heyecanını yaşayan ekip olması bizim ekibimizi de heyecanlandırdı. N Kolay ortaklığı heyecanlı bir ortaklık. Bence yarışın önümüzdeki yıllarda bambaşka formata büründüğünü, çok fazla kişiyi çektiğini görüyor olacağız" diye konuştu.

"40 yakında sivil toplum kuruluşu için şu ana kadar 7.5-8 milyon TL bağış toplandı"

13 yıldır yardımseverlik koşularının yapıldığını hatırlatan Onur, "Bu koşucu sayısının da artmasına neden olan değişikliklerden biri. 7 bin kişi yardımseverlik koşusu yapıyorlar. 40’a yakın sivil toplum kuruluşu için şu ana kadar 7.5-8 milyon TL bağış toplandı. Yarış bittiğinde bunun 10-11 milyon TL olmasını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.