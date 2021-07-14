(Özel haber) Şems Çakıroğlu: "Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”

Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu, “Ankara’nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken, Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah" dedi.
"Daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”İkinci Başkan Şems Çakıroğlu, bu yıl Ankara Demirspor’un geçmişte yaşadığı başarıları yakalamak istediklerinin altını çizerek, “Ankara kulüpleri köklü kulüpler. Ankara Demirspor da malum köklü geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Yıllarca mütevazi futbol oynayan bir kulüp. Biz yönetim ve yönetime destek veren unsurlar olarak bu sene geçmişteki oldukça eski başarıları tekrar yakalamayı planlıyoruz. İnşallah Ankara’nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.