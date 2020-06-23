banner3088

(Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı

KARİYERİNDE FENERBAHÇE, BURSASPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ GİBİ TAKIMLARDA FORMA GİYEN ESKİ KALECİ SERDAR KULBİLGE, İSTANBUL’DA KALECİ AKADEMİSİ AÇTI.

(Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı

Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul’da kaleci akademisi açtı.

Futbolculuk hayatında Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul’da kaleci akademisi açtı. Number One GK Kaleci Akademisi adı altında çalışmalara başlayan Kullbilge’yi ilk antrenmanında eski takım arkadaşları olan Rüştü Reçber ve Tuncay Şanlı yalnız bırakmadı. Antrenmanlar öncesinde minik kaleci adayları ile sohbet eden Şanlı ve Reçber daha sonra oyunculara nasihatlerde bulundu. Antrenman çalışmalarını da yakından takip eden ikili, idmanların sonunda Serdar Kulbilge ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Zafer Aktaş’a emanet
İstanbul Zafer Aktaş’a emanet
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197