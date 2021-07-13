(Özel haber) Simge Aköz: “Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz”

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı isimlerinden Simge Aköz, Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaptığı açıklamada beklentileri yükselttiklerinin farkında olduklarını ve kendi beklentilerinin de yüksek olduğunu söyleyerek, “Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz” dedi.
“Mücadelemizi sahaya yansıtırsak, başarılı oluruz”Takım olarak da çıtayı yükselttiklerini söyleyen Simge Aköz, “Bizim gözümüzde de çıta yükseldi, tatmin duygusu da daha fazla istekli hale getirdi bizi. Herkesin amacı finalde olmak ve kürsüde yer almak. Ben inanıyorum ki güzel şeyler başaracağız. Büyük umutlarla gitmeyelim, sonu hüsran olmasın. Ama olursa da gerçekten inanılmaz güzel bir duygu olur. İlk etapta gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Ekol takımlar var. Grubumuzda ABD, Çin, İtalya gibi çok güçlü ekipler var. Takım halinde oynayıp mücadelemizi sahaya yansıtabilirsek ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” dedi. Son olarak Türk milletine mesaj gönderen başarılı oyuncu, “Gerçekten çok güzel bir voleybol seyircisi kazandık geçtiğimiz senelerde. 1 sezon boş geçmiş olmamıza rağmen desteklerini sürdürüyorlar. Çok güzel destek mesajları alıyoruz. Arkamızda olduklarını hissettirdikleri için. Bu bizim için çok önemli. Ülkemiz voleybolu ve kadın sporları adına çok önemli. Bizi desteklemeye devam etsinler” diyerek sözlerini tamamladı.