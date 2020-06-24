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(Özel haber) Tuncay Şanlı: “Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar”

FENERBAHÇE’NİN EFSANE İSİMLERİNDEN TUNCAY ŞANLI, “BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİM FENERBAHÇE’YE YAKIŞACAK TAKIM KURMA ADINA ÇALIŞIYORLAR. BAZEN HATALAR OLABİLİYOR, İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİTMİYOR” DİYE KONUŞTU.

(Özel haber) Tuncay Şanlı: “Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar”

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor” dedi.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge’yi kaleci akademisinin açılışında yalnız bırakmadı. Akademide genç kaleci adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Şanlı, daha sonra İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Bu akademide gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şanlı, “Serdar, ekibiyle beraber deneyimlerini genç kardeşlerimize aktaracak. Serdarlar farklılık oluşturdu, böyle bir akademi yoktu. Bireysel performansta ülkede genç kardeşlerimize önem verilmiyordu ama Serdar’ın adımıyla umarım ülke futboluna bu genç kardeşlerimiz hizmet eder” diye konuştu.

“Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar”

Fenerbahçe’nin son zamanlardaki performansı ve yeniden yapılanmasına da değinen Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz, yeni sezonda daha farklı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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