(Özel haber) UEFA, 2021 finali için ‘İstanbul’ dedi

UEFA, Türkiye’nin başvuru sonucu 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliğini 2021 yılına erteledi. Bu sene dev final ise Lizbon’da yapılacak.
UEFA’nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
UEFA, 2021 FİNALİ İÇİN ‘İSTANBUL’ DEDİ
UEFA, Türkiye’nin başvuru sonucu 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliğini 2021 yılına erteledi. Bu sene dev final ise Lizbon’da yapılacak.
UEFA’nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.