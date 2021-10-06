Özel sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar Avrupa Şampiyonu!

İtalya’nın Ferrara şehrinde bugün başlayan Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda, mindere çıkan milli judoculardan Talha Ahmet Erdem, T23 kategorisi 81 kiloda Avrupa şampiyonu olurken, Doğukan Coşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandı. 66 kiloda Mehmet Can Topal T21 kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, 60 kiloda ise Musa Aalan T21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

İtalya’nın Ferrara şehrinden müsabakaları yakından takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Altı branşta düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunları bugün yapılan judo müsabakaları ile başladı. Şampiyonaya katılan milli judocularımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere ülkemize toplamda 4 madalya kazandırdı. Federasyon olarak çok gururluyuz. Yıllarca verilen emekler, yapmış olduğumuz planlamaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu ediyor. Özel sporcularımız Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı oldu. Yazılı ve görsel basında özel sporcularımızın şampiyonluğundan ve başarılarından başka bir haber bulamazsınız. Özel sporcular ailesi olarak bize güvenip destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, TMPK Başkanı Yavuz Kocaömer’e ve emeği, desteği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa şampiyonu olan Talha Ahmet Erdem ise yaptığı açıklamada, "Özel sporcular olarak Avrupa Oyunları’na çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğumdan sonra Avrupa şampiyonluğu altın madalyasını kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kazandığım bu altın madalyamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk milletine hediye ediyorum. Takım müsabakalarında da ülkemizi temsil edeceğim. İnşallah yine altın madalya kazanacağım ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa’ya ezberleteceğim" diye konuştu.

Down Sendromlular Avrupa Oyunları yarın yapılacak olan atletizm, basketbol, futsal, masa tenisi ve yüzme müsabakaları ile devam edecek.