Özhan Pulat: “Kabus gibiydi”

Beşiktaş deplasmanından 7-0’lık mağlubiyetle ayrılan Hatayspor’da Yardımcı Antrenör Özhan Pulat maçın ardından kendileri adına kabus bir gece olduğunu söyleyerek, Sergen Yalçın’ın hafta içinde yaptığı “Cumartesi göreceğiz” açıklaması için de, “Futbolda bu tarz meydan okumalar var. Bugün daha iyi yanıt vermeliydik” diye konuştu.
“Meydan okumaya daha iyi cevap vermeliydik”Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Rizespor maçından sonra “Cumartesi göreceğiz neler olacağını” ifadeleriyle ilgili de konuşan Pulat, “Açıkçası biz her rakibe ve her teknik adama saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. Ömer hocamız da her basın toplantısında saygı kelimesini en başa koyuyor. Bu tarz polemikler içinde olmak istemediğimiz durumlar. Biz futbolu güzelleştirmenin doğrulularını yapmak istiyoruz. Bu tarz meydan okumalar olabilir. Biz de dominant bir oyunla bu meydan okumaya cevap vermek ve reaksiyon göstermek istiyorduk. 30 dakikalık baskıyı kıramamamız ve kendi kalemize attığımız golle direncimizin düşmesiyle böyle bir skor oldu” diyerek sözlerini tamamladı.