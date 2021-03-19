Özkök; Silivrispor 3 puanını alacaktır

Kırklareli Kavaklı Güreş Ağası ve Silivrispor geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Ali Özkök zorlu Modafen maçı öncesi yaptığı açıklamasında, “Silivrispor bu zorlu maçtan puanla ayrılan taraf olacaktır buna inancım sonsuzdur” dedi.

Özkök; Silivrispor 3 puanını alacaktır
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Kırklareli Kavaklı Güreş Ağası ve Silivrispor geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Ali Özkök zorlu Modafen maçı öncesi yaptığı açıklamasında, “Silivrispor bu zorlu maçtan puanla ayrılan taraf olacaktır buna inancım sonsuzdur” dedi.

Hafta sonu zorlu Modafen maçına çıkmaya hazırlanan Silivrispor için geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Ali Özkök maç öncesi açıklamalarda bulundu. Özkök yaptığı açıklamasında; “Silivrispor güçlü ve karakterli bir takım. Bir takım eksiklikleri var ve bunların haricinde oyunu keyif vermektedir. Son oynadığımız Bergama maçında sahneledikleri oyun gayet güzel olsa da son vuruşlardaki etkisizliğimiz gözlerden kaçmadı. Şimdi önümüzde bir Modafen maçı var. Silivrispor Modafen’den puan alacaktır. Silivrispor bu zorlu maçtan puanla ayrılan taraf olacaktır buna inancım sonsuzdur” dedi.

SPORTURK

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