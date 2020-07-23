Panathinaikos, Lefteris Bochoridis’i transfer etti

Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
PANATHİNAİKOS, 26 YAŞINDAKİ BASKETBOLCU LEFTERİS BOCHORİDİS İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.