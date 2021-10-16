Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.
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Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.

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