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Papiss Cisse, İstanbul’a geldi

SAMATTA'NIN ARDINDAN BİR GOLCÜ TRANSFERİ DAHA YAPMAK İSTEYEN FENERBAHÇE, PAPİSS CİSSE'Yİ İSTANBUL'A GETİRDİ.

Papiss Cisse, İstanbul’a geldi

Samatta’nın ardından bir golcü transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Papiss Cisse’yi İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Teknik Direktör Erol Bulut’un eski öğrencisi Cisse’yi İstanbul’a davet etti. Saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gelen 35 yaşındaki Senegalli golcü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut’la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor’da çalıştığım Erol Bulut’la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır" açıklamasını yaptı.

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