Para halterde Besra Duman bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar para halterde 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman bronz madalya kazandı.

Milli halterci Besra Duman, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’ye madalya kazandırdı. Tokyo Uluslararası Forum’da podyuma çıkan Duman, ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli rakibi Cuijuan Xiao, milli oyuncuyla aynı kilosu kaldırmasına rağmen kilo farkından dolayı gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk’un oldu.