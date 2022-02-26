Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
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