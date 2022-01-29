Pekin 2022 Kış Olimpiyatları heyecanı TRT’de yaşanacak

Çin’in başkenti Pekin’de bu yıl 24. kez düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat’tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den izlenebilecek.

Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek

Kış olimpiyatlarında Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu ay-yıldızlı form için mücadele edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda mücadele edecek.

90’dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edecek

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda 15 dalda 90’dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.