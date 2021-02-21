Pelkas 22 gün sonra kadroda

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlatmasının ardından 22 gün sonra kadroda yer aldı.

Pelkas 22 gün sonra kadroda
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Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlatmasının ardından 22 gün sonra kadroda yer aldı.

Fenerbahçe’de Göztepe maçında sakatlığını atlatan futbolcu Dimitrios Pelkas kadroda yer aldı. Teknik Direktör Erol Bulut Göztepe karşısında Fatih Karagümrük maçının kazanan 11’ini bozmazken, sakatlığı geçen Pelkas kadroda yer aldı. Yunan futbolcu, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta forma giyememişti.
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