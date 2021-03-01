Pelkas varsa sorun yok!

Trabzon deplasmanında attığı tek golle takımına üç puanı getiren Pelkas, Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon 6 gol, 6 da asist yapan Yunan futbolcunun skora katkı yaptığı maçların sadece birinde galip gelemedi. Öte yandan Yunan yıldızın asist ürettiği maçlarda Kanarya sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe’nin sezon başında PAOK’tan renklerine bağladığı Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertlilerde bu sezon skora en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. 18’i Süper Lig 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon 20 maçta sarı-lacivertli formayla mücadele eden Yunan orta saha, süre aldığı bu maçlarda 6 gol, 6 da asist kaydetti.

Fenerbahçe, Pelkas’ın gol attığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti

Fenerbahçe formasıyla tanıştığı ilk maçı olan İzmir deplasmanında Göztepe filelerine golü bırakan Pelkas, bu golün ardından Sivas BLD (Kupa), Gaziantep FK, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve dün de Trabzonspor maçlarında skor üretti. Sarı-lacivertliler, Pelkas’ın gol attığı 6 maçın 5’inde sahadan galip ayrılırken, sadece Gaziantep FK maçında 3 puana ulaşamadı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de ayrıca 6 maçta yaptığı asistle takımının gol yollarında etkili silahı olurken, Fenerbahçe Pelkas’ın asist yaptığı maçlarda sahadan hep galibiyetle ayrıldı.

Bulut’un vazgeçilmezi

5 Ekim’de Fenerbahçe’ye transfer olan Pelkas, sezonun ilk 4 maçını kaçırdı. Daha sonra Teknik Direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezi olan Pelkas, sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Göztepe maçıyla birlikte takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Pelkas, Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemezken, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Yunan futbolcu bu maçların dışında, sarı-lacivertlilerin 18 lig maçının 17’sinde mücadeleye ilk 11’de başladı sadece ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil oldu.

En etkili sezonlarından birine imza atıyor

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK ile 27 maça çıkan Pelkas, bu mücadelelerde 7 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig’de kariyerinin en etkili sezonlarından birine imza atan 27 yaşındaki futbolcu, ligde bir gol daha bulması halinde geçtiğimiz sezonki gol sayısına ulaşacak. Pelkas, 2017-2018 sezonunda PAOK ile en etkili sezonuna imzasını atmış ve çıktığı 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetmişti.