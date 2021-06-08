‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ basın toplantısı düzenlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru olan Pepsi’nin, TSYD iş birliğiyle futbolu desteklediği ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ projesinin basın toplantısı düzenlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru olan Pepsi’nin, TSYD iş birliğiyle futbolu desteklediği ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ projesinin basın toplantısı online olarak gerçekleşti. Toplantıda PepsiCo Türkiye İçecek Pazarlama Direktörü Aslı Önder ve TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in yanı sıra basın mensuplarına da yer aldı.

TSYD ile Türkiye’nin futbol yıldızlarını gençlerle bir araya getireceklerini belirten Aslı Önder, "Pandemi koşullarına göre umarız eylül ayında başlayacak şekilde Ankara, Eskişehir ve İzmir’de Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri düzenleyeceğiz. Bu vesileyle futbola hevesli gençlerimizin spor yaşamlarında sürdürülebilir başarıyı sağlamalarını gündeme alacağız. Bu gençlerimiz, hayallerini gerçekleştirebilmek için kendilerine rol model aldıkları sporcuların hikayelerini dinlemeye ihtiyaç duyuyor. Gelecekte iyi bir oyuncu olmanın temel öğretilerini futbol efsanelerinden dinleyecekler. TSYD ile bu şansı onlara tanımaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) gençlere çevre bilinci eğitimi vereceğini de sözlerine ekleyen Önder, "Seminerlere katılan gençlerimize geri dönüştürülmüş formalar armağan edeceğiz. Burada amacımız geri dönüşümün önemine dikkati çekmek. Gençlerin hem spor hem de çevre bilinçlerine katkı sağlayacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Oğuz Tongsir: "Futbolu daha çok sevdirebilmek için her türlü çabayı göstereceğiz"

İş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Oğuz Tongsir de şunları dile getirdi:

"Yeni bir birliktelik başlıyor. TSYD’den götüreceğimiz futbolcular ve teknik adamlar, 12 yaş üzerindeki 70 futbolcu adayıyla bir araya gelecek. Bu sayı pandemi nedeniyle 70 ancak gelecekte 500’ü de bulabilir. Futbol adamları sahanın ortasında gençlerle kariyer sohbeti yapacak. Anılarını paylaşacaklar. Tavsiyede bulunacaklar. Deneyimlerini anlatacaklar. Çocuklar sorularını yöneltecek. Bu seminerlere spor doktorlarını da götüreceğiz. Futbolu daha çok sevdirebilmek için PepsiCo Türkiye ile her türlü çabayı göstereceğiz."