Pereira: "Bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki maçı öncesi, "Bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, "Tabii ki zor maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Grup aşamasına kalmak istiyorlar. Yarın ilk 11’de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak, sahada; hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen yarın bu stat bizim için dünyadaki en güzel stat olacak. Çünkü maçımızı o an oynadığımız stat burası olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz” diye konuştu.

"Bizim için önemli olan kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmek"

Takımla ve yarınki oynanacak maçla ilgili sorulara da Portekizli teknik adam, şu yanıtları verdi:

“Önümüzdeki iki maçta biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman ortaya koyduğumuz görüntüyü sergilemeye çalışacağız. Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız. Sonuna kadar savaşan bir takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız. Bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu, çok çalıştığı, elinden geleni yaptığı bir görüntü sergilemeye çalışacağız. Tabii ki yaşadığımız sakatlıklar ve yağmur, stadın dolu olup veya olmaması, soğuk hava gibi koşullardan bağımsız olarak bizim için önemli olan, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmemiz olacak. Onların ne düşündüğünü kontrol edemem. Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol edebilirim. Onlar da sahaya çıktıklarında bu dediğimiz her şeyi unutacaklar. Soğuk hava, rüzgar, yağmur, sahanın suni çim olması gibi koşulları unutup, tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkacaklar. Şu an burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Çünkü mevcutta elimde olan oyuncular onlar. 20 dakikada olsa, 15 dakikada olsa; 60-90 dakikada olsa, oynayanların hepsi aynı ruhu sergilemeye çalışacaklar. Sahada çok çalışıp, özveri gösterecekler. Son maçı analiz ettiğimizde de savaşan, çalışan organize bir takım görüntüsü görmüştüm. Yarın da bunu göreceğiz. Farklı bir şey olmayacak, kimin oynadığının bir önemi olmayacak."