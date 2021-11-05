Pereira: "Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira ve sarı-lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu akşam iyi bir maç oynadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu tarzı maçları oynayacak karakterimizin olduğunu gösterdik. Bugün kazanmayı hak ettik. Daha da fazla atabilirdik. Sonuç için mutluyum. Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir. Kalite, öz güvenle gelir. Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzon, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Bizim için en önemli maç, bir sonraki maç” diye konuştu.

"İrfan Can çok kaliteli bir oyuncu"

Son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından baskı hissedip hissetmediği ile ilgili bir soruya Pereira, “Benim takımımdan, oyuncularımdan ve taraftarlarımızdan hiçbir şüphem yok. Başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Yapmamız gereken dengeyi doğru koruyup doğru yolda devam etmek” diye cevap verdi.

İrfan Can’ın performansını da değerlendiren sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. O kalitesini sahaya katabilir. Topla birlikte karar verme becerisi gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş: "Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Galibiyetin mimarlarından Mert Hakan Yandaş ise, kötü sonuçların ardından bu maçta bir reaksiyon vermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bugün takım olarak konuştuğumuz her şeyi sahaya yansıttık. 3-0 gibi net bir skor aldık, daha fazla gol bulabilirdik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor, bir maçla kalmaması gerekiyor. Pazar günü oynayacağımız maçtan sonra önemli bir derbi var. Bütün maçlara çok iyi hazırlanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi. Antwerp maçında kaptan olarak sahaya çıkmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Yandaş, "Kaptanlık pazubandını taktığım gün gol atıp asist yapmak ve gol atmak ayrı bir mutluluk. Fenerbahçe kulübünün kaptanlığını yapmak çok büyük bir onur” diye konuştu. Yandaş, önlerindeki iki maçı kazanmaları durumunda gruptan çıkacaklarını da sözlerine ekleyerek, Fenerbahçe armasının olduğu her yerde en iyisini yapmak zorunda olduklarını ifade etti.