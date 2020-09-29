Türkiye’de yaz transfer döneminin bitmesine günler kala, İtalyan basınında Diego Perotti transferi hakkında önemli bir haber yazıldı. Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme haline olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Haberlere göre Fenerbahçeli yetkililer, Roma’ya Arjantinli yıldız için son tekliflerini yapacak.
Perotti için son görüşme!
İTALYAN BASINI, FENERBAHÇELİ YETKİLİLERİN ROMA'NIN KANAT OYUNCUSU PEROTTİ İLE SON BİR TEMAS DAHA KURACAKLARINI İDDİA ETTİ.
YORUM EKLE