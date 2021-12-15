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Personel bowling turnuvasında buluştu

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Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak maksadıyla Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.

Personel bowling turnuvasında buluştu
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Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak maksadıyla Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.

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Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimler Arası Bowling Turnuvası başladı. Turnuvaya 5’er kişiden oluşan toplam 42 takım katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde ortalama olarak en yüksek puanları alan 8 takım finale yükselmeye hak kazanacak. Bir hafta sürecek olan turnuva, 20 Aralık Pazartesi günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

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