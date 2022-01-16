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Pesic, attığı gollerle Karagümrük’ü taşıyor

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Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda gol krallığı zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic, Karagümrük’ün aldığı 30 puanın 19’una doğrudan katkı sağladı.

Pesic, attığı gollerle Karagümrük’ü taşıyor
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Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda gol krallığı zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic, Karagümrük’ün aldığı 30 puanın 19’una doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda Karagümrük forması ile 20 maça çıkan Aleksandar Pesic, 12 gol ve 2 asistle takımını ayakta tutuyor. Müsabakalarda attığı 12 golle, krallık yarışında zirvede yer alan Sırp golcü, ligde oynadığı son 6 maçta 5 gole imza attı. 29 yaşındaki forvet, takımının kazandığı puanlarda önemli rol oynadı. 10. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Avrupa Kupaları’na gitmek için mücadelesini sürdürüyor.

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Ligde 17. hafta öncesi teknik direktör değişikliği yaşanan Karagümrük’te göreve gelen Volkan Demirel, gol yollarında Pesic’e önemli bir rol üstlendirdi.

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