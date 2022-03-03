PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Trabzonspor’un, 25.02.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor’un, 25.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY BATI ALT TRİBÜN 104 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor görevlisi Gökhan Göktürk’ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü görevlisi Burak Uysaloğlu’nun, 25.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir FK antrenörü Emre Belözoğlu’nun, 26.02.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü sporcusu Eray Birniçan’ın, 27.02.2022 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa’nın, 28.02.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray’ın, 27.02.2022 tarihinde oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜNÜ 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor’un sporcuları Fabricio Santos De Jesus hakkında, 27.02.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu çift sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü hakkında, 27.02.2022 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, 12 yaşından küçük kişilerin stadyuma girmesi suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; 03.03.2022 tarihinde Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın yürürlükten kaldırılmasından dolayı isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI B TRİBÜNÜ C1, C2, C3, C4, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ D3, D4, D5, D6, MARATON TRİBÜNÜ E7, E8, F1, F2, F5 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor görevlisi Muhammed Ali Kanıçok’un, 26.02.2022 tarihinde A oynanan Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor Kulübü sporcusu Pa Amat Dibba’nın, 26.02.2022 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Eyüpspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 3.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."