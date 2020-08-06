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PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.
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PFDK’dan Ahmet Ağaoğlu’na 75 gün hak mahrumiyeti
PFDK’dan Ahmet Ağaoğlu’na 75 gün hak mahrumiyeti
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