PFDK’dan Beşiktaşlı Josef de Souza’ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza ile Başakşehir maçında kırmızı kart gören Antalyasporlu Amilton’a 2 maç ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Sivasspor Kulübü teknik sorumlusu Rıza Çalımbay’ın, 26.10.2020 tarihinde oynanan Sivasspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan’ın, müsabaka öncesi T alanında bulunabilecek kişilerden olmamasına rağmen T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor görevlisi Mustafa Demirci’nin, 26.10.2020 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, müsabaka öncesi T alanında bulunabilecek kişilerden olmamasına rağmen T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin’in, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya’nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş sporcusu Josef De Souza Dias’ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü sporcusu Amilton Minervino Da Silva’nın, 24.10.2020 tarihinde oynanan Başakşehir Fk- Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 25.10.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 1907 LOCA D, F, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanı Hüseyin Üneş’in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yılport Samsunspor Kulübü’nün, 24.10.2020 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasında, basın toplantısı sırasında kullanılacak olan röportaj panolarında lig kompozit logosunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Kerem Can Akyüz’ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 12. maddeleri uyarınca 3 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Caner Arıcı hakkında, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Burak Çalık hakkında, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Ankara Keçiörengücü Kulübü antrenörü Ahmet Cingöz’ün, 24.10.2020 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankara Keçiörengücü Kulübü sporcusu Uğur Utlu’nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübü’nün, 24.10.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka öncesi, devre arası ve sonrasında T alanında bulunma yetkisi olmayan kişilerin T alanında bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü idarecisi Mustafa Gülnar’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü sporcusu Okan Derici’nin, müsabaka sonrası T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü antrenörü Hüsamettin Balcı’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü masörü Ecevit Aktaş’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü görevlisi İsak Kargı’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü sporcusu Hasan Kılıç hakkında, 25.10.2020 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, sportif ekipmanının altında slogan bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

İstanbulspor teknik sorumlusu Fatih Tekke’nin, 25.10.2020 tarihinde oynanan İstanbulspor -Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor antrenörü Olcay Demir’in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübü kaleci antrenörü Atalay Kazancı’nın, 25.10.2020 tarihinde oynanan İstanbulspor -Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü’nün, 26.10.2020 tarihinde oynanan Boluspor-Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."