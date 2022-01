PFDK’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

“Fenerbahçe’nin, 19.01.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Altay Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros tribünü C, E, Migros üst tribünü C, D, E, Fenerium üst tribünü C, D, maraton üst tribünü D, E, H, Fenerium alt G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübü teknik sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk’in, 20.01.2022 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 20.01.2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106 ve 107 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Yeni Malatyaspor Kulübü hakkında, 18.01.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, dış saha forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu Marius Ninel Şumudica’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor kulübünün, 18.01.2022 tarihinde oynanan Konyaspor - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası tribünü güney alt C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor kulübü hakkında, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fatih Karagümrük kulübünün, 18.01.2022 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı alt tribün 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”