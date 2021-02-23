PFDK’dan Tuzlaspor’a 100 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçından sonra sosyal medya hesabındaki açıklamalarından dolayı Tuzlaspor’a 100 bin TL para cezası verdi. Samsunspor maçında kırmızı kart gören İstanbulsporlu futbolcu Eduart Rroca’nın kartının kaldırılmasına yönelik yapılan başvurunun da reddedildiği ifade edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

Tuzlaspor, 15.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, kulüp resmi sosyal medya hesabında (instagram) sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. Maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul’un, kulüp resmi sosyal medya hesabında (instagram) sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor sporcusu Eduart Rroca hakkında, 20.02.2021 tarihinde oynanan İstanbulspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında daha önce sarı kartı olmamasına rağmen, 2. sarı kart ile oyundan ihraç edildiği ileri sürülerek müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde; müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntüler ile somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca talebin reddine (oyçokluğu) karar verilmiştir."