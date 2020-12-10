Pierre Webo: "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut aldı"

PSG maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, "Verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut aldı ve bir duruş sergilendi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain’e 5-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir, Türkiye’ye döndü. Maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine dördüncü hakem Coltescu tarafından yapılan çirkin saldırı sonrası kendisine destek olanlara teşekkür eden Webo, "Bu maçta olanlardan ötürü bana verdiğiniz destekten ötürü hepinize çok teşekkür ederim. Başkanımız, hocamız ve oyuncularımız hep beraber birlik olduk. Hakemin dediğine gelecek olursak zaten hakem herkesin duyduğu şeyleri söyledi. UEFA Pro Lisans sahibi bir hakem için bu sözleri sarf etmek benim çok garibime gitti ve limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşünüyorum. Bu durumda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başkanımız Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı farklı bir boyut aldı ve bir duruş sergilendi. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ağza alınmaması gereken bir kelimeydi"

Webo, mücadele anında Sebastian Coltescu’nun söylememesi gereken kelimeyi dile getirdiğini aktararak, "Oradaki hakem ekibinin çok agresif olduğunu görüyorduk. İki takım hakkında adil kararlar da verilmiyordu. Bizim de buna tepki vermemiz gerekiyordu. Olanlardan sonra da gereksiz bir durum oldu. Sonra söylememesi gereken sözü sarf etti. Ağza alınmaması gereken bir kelimeydi. Özellikle günümüzde kullanılmaması gereken bir kelimeydi. Bundan sonra her şey çok kötü ilerledi ve kötü görüntüler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.