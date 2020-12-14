Pierre Webo: "İnsanlar ten renklerine göre ayrılamaz"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile oynadıkları müsabakanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir müsabakasının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı. Pierre Webo, yaşanan bu olaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.
Webo, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım.
Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.
Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız."Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 20:59