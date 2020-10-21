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Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor

FORMULA 1 TARİHİNİN EN HIZLI PİT STOP REKORUNU ELİNDE TUTAN ASTON MARTİN RED BULL RACİNG TAKIMININ REKORUNU KIRMAK İSTEYENLER RED BULL PİT STOP CHALLENGE’DA TÜM HIZIYLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYOR. RED BULL'UN İNTERNET SİTESİNDEN OYNANAN OYUNDA; EN İYİ ZAMANI ELDE EDECEK 3 KİŞİ MAX VERSTAPPEN VE ALEX ALBON İLE TANIŞMA ŞANSI ELDE EDECEK.

Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing takımının rekorunu kırmak isteyenler Red Bull Pit Stop Challenge’da tüm hızıyla mücadele etmeye devam ediyor. Red Bull’un internet sitesinden oynanan oyunda; en iyi zamanı elde edecek 3 kişi Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansı elde edecek.

Aston Martin Red Bull Racing’in pit stop hızına erişmeye çalışanların mücadelesi devam ediyor. Aston Martin Red Bull Racing 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kırmış ve süreyi 1.82 saniyeye çekmişti. Formula 1’in pit stop rekortmeni takımın performansına Türkiye’den meydan okuyan Formula 1 severler RedBull.com/pitstop adresinde buluşuyor.

RedBull.com/pitstop adresinde yer alan Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyarak puan tablosunda ilk 3’e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. Oyunda en iyi 5 zamanı elde edenler ise Red Bull Racing Lisanslı ödüllerin sahibi olacak.

Yer çekimsiz ortamda da en hızlı oldular

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı, pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kırarak çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Star City Uzay Tesisleri’nde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop’u 20 saniyenin altında tamamlayan rekortmen ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı.

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