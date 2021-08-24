Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L’de mücadele edecek

NBA’de forma giyen milli yıldız Cedi Osman, kendi ismini taşıyan ‘Cedi Osman Academy’nin A takımını tanıttı. Takım, basketbol 2. liginde mücadele edecek.
Kırbeyi: “Uzun yıllar süren bir birliktelik olmasını istiyoruz”
Takıma sponsor olan Pizzabulls kurucusu ve CEO’su Cavit Can Kırbeyi de bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Başta Cedi Osman ve ekibiyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de geçmişte basketbol oynamıştım ama yurt dışına okumaya gidince bırakmıştım. Ama her zaman ‘Ben basketbolla yeniden bir araya geleceğim’ demiştim. Pizzabulls’u kurarken de bu markayı ileride basketbolla birleştirip dünya markası yapmak istemiştim. Ben Cedi Osman’ın ismini ve bu akademiyi duyunca, seve seve bu işe gireceğimi belirttim. Bu arkadaşların arasından çok Cedi’ler çıkacağını biliyorum” açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Cedi Osman Academy A Takımı oyuncuları, teknik ekibi ve Cedi Osman sahneye çıkarak, genç sporcuları selamladı.