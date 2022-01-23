Pizzabulls, Play-Off’lara koşuyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan Pizzabulls, gözünü 1. Lig’e dikti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında NBA yıldızı Cedi Osman ile de iş birliğine imza atan ve basketbol takımı kuran Pizzabulls, 5 Kasım’da başlayan Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki ilk maçında Adana Sertaş Spor’u 82-67 yenerek iddiasını ortaya koymuştu. NBA’de oynayan başarılı oyuncu Cedi Osman’ın yönetiminde kurulan takımın oyuncuları oynadığı diğer haftalarda Çözüm Ankara Koleji, Nadir Gold İstanbul Basket, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmalarından da farklı galibiyetler kazanmış, sadece Gelişim Koleji’ne kaybetmişti. Gözlerini 1. Lig’e diktiklerini ve çok iddialı olduklarını vurgulayan Cedi Osman, “İlk yılımızda hedefimiz 1. Lig. Takım güçlü ve biz onlara inanıyoruz. Türk basketboluna ve gençlerimize bu önemli desteği sağladığı için Pizzabulls’a teşekkür ederiz” dedi.