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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."

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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."
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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."

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