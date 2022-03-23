Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye maçı için konsantre ve hazırız. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası’na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık."