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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."

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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."
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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."

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