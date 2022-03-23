Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Yarınki maçta maksimumuzu verip kazanacağız. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz."