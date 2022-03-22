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Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında A Milli Takım, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45’te Estdio do Drago Stadyumu’nda Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.

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