Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup’da Özlem Uslu finalde

Türkiye’de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Soul Entertainment Group’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler turnuvası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup’da milli sporcu Özlem Uslu adını finale yazdırdı.
Çiftlerde Melis Ayda Uyar Rus partneri Volgapkina ile şampiyonProf. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup’ın çiftler finalinde ise bir diğer milli sporcu Melis Ayda Uyar Rus partneri Kristina Volgapkina ile şampiyonluğa ulaştı. Uyar/Volgapkina çifti set kaybı yaşamadan geldikleri final mücadelesinde 3 numaralı seri başı Rus tandem Elizaveta Gavrilova/Ekaterina Maklakova 6-7, 6-0,10-7 mağlup etti. Melis bu zaferle çiftlerde 8. ITF Gençler kupasını İstanbul’da kaldırdı. Turnuvanın çift erkekler şampiyonu ise Nicolas Cortes Campos/Nikolay Nedelchev çiftini 6-0, 6-2 ile yenen Amerikalı Samir Banerjee/Ozan Çolak çifti oldu.