Prof. Dr. Mehmet Ünal: “Spor Yaralanmaları Kongresi’nde bu yıl ayak, ayak bileğini inceliyoruz”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, bu yıl 5. kez düzenledikleri Spor Yaralanmaları Kongresi ile ilgili “Her sene farklı bölgeyi her yönüyle incelemeye çalışıyoruz. Spor Yaralanmaları Kongresi genel başlık ama alt başlıkları var. Bir sene omuz bölgesini inceledik. Bir sene diz bölgesini, bir başka kongremizde kalça ve kasık bölgesi bu sene de ayak, ayak bileği bölgesini ayrıntılarıyla incelemeye çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) ve Spor Fizyoterapistleri Derneği’nin birlikte düzenlediği 5. Spor Yaralanmaları Kongresi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yapıldı. Kongrede İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sporun Türkiye ve tüm dünyada çok büyük bir endüstri olduğunu söyleyen Ünal, “Spor çok büyük bir endüstri ülkemizde. Sadece ülkemizde de değil. Dünyada da böyle. İlgilenen de çok fazla. O alanda hizmet veren de çok fazla. Bunu her yönüyle irdeleyelim istedik. Buradaki temel çıkışımız sporcuların yaralanmadan sakatlanmadan performanslarını sürdürebilmelerini sağlamak. Esas amaç koruyucu hekimlik. Her sene farklı bölgeyi her yönüyle incelemeye çalışıyoruz. Spor Yaralanmaları Kongresi genel başlık ama alt başlıkları var. Bir sene omuz bölgesini inceledik. Bir sene diz bölgesini, bir başka kongremizde kalça ve kasık bölgesi bu sene de ayak, ayak bileği bölgesini ayrıntılarıyla incelemeye çalışıyoruz. Konunun paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. İnterdisipliner, multidisipliner çalışma olsun istiyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Ülkemizde bu alanda çok ciddi birikimli akademisyen arkadaşlar var. Sağ olsunlar kırmadılar. 28 ayrı konu her yönüyle konuşulabilecek. Ortopedi, travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarımız, akademisyenlerimiz, egzersiz fizyologlarımız, spor bilimcilerimiz fizyoterapistlerimizin içinde olduğu multidisipliner bir platform oldu” şeklinde konuştu.

“Yüz yüze toplantıları özledik”

Bu yıl 5. kez düzenledikleri Spor Yaralanmaları Kongresi’ne sağlık bilimlerinin dışında birçok öğrencinin ilgi gösterdiğine değinen Ünal, “Kayıtlar iyi oluyor. Hep online toplantılardan bıktık diyelim. Özlemişiz. Bizler de akademisyenler olarak özledik. Katılımcılarımız da öyle. Yüz yüze bir toplantı olunca güzel oldu. Çok katılım var. Görüyorsunuz arkadaşlar geliyorlar. Salon tamamen dolar. Online eğitimlerden birazcık daha yüz yüzeye doğru geçelim istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Koruyucu hekimlik hizmetleri ile yaralanmaları en aza indirmek gerek”

Sporcu yaralanmalarını koruyu hekimlik hizmeti ile en aza indirmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Sonuçta sportif aktiviteler esnasında her ne kadar önlem alsak da yaralanma maalesef oluyor. Onun için bir koruyucu hekimlik hizmetlerini üst düzeye çıkarıp yaralanmaları minimalize etmemiz gerekiyor. İstemesek de olan yaralanmalarda doğru tanı ve tedavi uygulayarak sporcu arkadaşlarımızı tekrar sahalara fiziksel aktiviteleri yapabilir hale getirmiş olmamız gerekiyor ki onlardan beklentisi olan kendileri aileleri hem takım hem taraftar onları yüzüstü bırakmamamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.