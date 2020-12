Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanan Paris Saint Germain - M. Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın yaşanmasının ardından dünyanın her yerinden paylaşımlar yapılıyor. Paris Saint Germain de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her türlü ırkçılığın değerlerine aykırı olduğu ifade edildi.