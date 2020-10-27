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PSG, İstanbul’a geldi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU'NUN İKİNCİ HAFTASINDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KONUK EDECEĞİ FRANSIZ EKİBİ PARİS SAİNT-GERMAİN, İSTANBUL'A GELDİ.

PSG, İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ikinci haftasında Medipol Başakşehir’in konuk edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İstanbul’a geldi.

Devler Ligi’nde ilk hafta Alman temsilcisi RB Leipzig’e deplasmanda 2-0 mağlup olan Başakşehir, grubun ikinci maçında yarın Fransız devi Paris Saint Germain ekibini ağırlayacak. Mücadele öncesi Fransız temsilcisi saat 17.00 sularında İstanbul Havalimanı’na geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüse binen kafile ardından havalimanından ayrıldı.

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