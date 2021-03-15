PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria’nın evi soyuldu

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain’in Nantes’ı konuk ettiği mücadele sırasında ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria’nın evi soyuldu. Fransız basını, soygun sırasında oyuncunun ailesinin rehin alındığını iddia etti.
Fransız basını: Ailesi rehin alındıYaşanan hırsızlık olayı esnasında Angel Di Maria’nın ailesinin evde olduğu belirtilirken, Fransız basınının iddiasına göre, yıldız futbolcunun ailesi, hırsızlar tarafından rehin alındı ancak durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Eve giren hırsızların, üst katta bulunan kasayı boşalttıkları öğrenildi.