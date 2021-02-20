QNET, Afrika futbolunu destekliyor

Doğrudan satış şirketi QNET, bu yıl Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile ortaklığının üçüncü yılına girdi. Afrika’nın futbol tutkusuna ortak olan QNET, kıtadaki kulüplerarası yarışmaların resmi doğrudan satış ortağı olmaya devam ediyor.

Afrika’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren e-ticaret tabanlı doğrudan satış şirketi QNET, kıtadaki popüler spora olan ilgisinin altını çizerek Afrika futbolunun tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Sponsorluğun üçüncü yılına dair açıklamalarda bulunan QNET’in CEO’su Malou Caluza, “Futbolun güzelliği, herkese erişilebilir olmasından kaynaklanıyor. Afrika’da futbolun sadece bir spordan daha fazlası olduğunu anlıyoruz; kıtanın farklı kültürlerini bir araya getiren bambaşka birleştirici bir güç. CAF ile yaptığımız bu ortaklıkla, sadece işimiz için kilit olan bir pazar bölgesindeki marka varlığımızı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda müşterilerimize ve distribütörlerimize olan bağlılığımızı pekiştirdik ve onların en sevdiği spora olan tutkularını paylaştık" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk QNET’e, son üç yılda müşterileri ve distribütörleri ile ilişki kurmak için çeşitli fırsatlar sağladı. Afrika’daki QNET distribütörleri için oyunlara ve etkinliklere özel erişim sağladı ve bölgedeki CAF kulüpler arası müsabaka maçlarına farklı statüde katıldılar.

Sponsorluk hakkında görüşlerini aktaran CAF Ticari Direktörü Ali Aissaoui, “Bu üç yıllık başarılı iş birliği sırasında böylesine güvenilir bir ortak olduğu için QNET’e minnettarız. Aktif bir futbol taraftarı ve Afrika kıtasında gönülden bağlı bir şirkete sahip olmak, müsabakalarımızın kalitesini iyileştirme çabalarımıza paha biçilmez bir katkıda bulundu. CAF, bu mükemmel ilişkiyi önümüzdeki yıllarda da sürdürme konusunda istekli olmaya devam ediyor” dedi.

QNET’in futbolla ilişkisi ise yıllar öncesine dayanıyor. QNET, 2010’dan 2012’ye kadar Asya’daki AFC Şampiyonlar Ligi’ne sponsor oldu. QNET’in ayrıca 2014’ten beri eski Manchester City ile devam eden bir ortaklığı var. QNET, Malezya’da bir süper lig takımı olan PJ City FC’nin ana sponsorluğunu yürütüyor.