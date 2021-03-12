Rachid Ghezzal durdurulamıyor!

Başakşehir deplasmanında 68. dakikada Welinton’un golünde asisti yapan Rachid Ghezzal bu sezonki 12. asistine imza attı.

Rachid Ghezzal durdurulamıyor!
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Başakşehir deplasmanında 68. dakikada Welinton’un golünde asisti yapan Rachid Ghezzal bu sezonki 12. asistine imza attı.

Beşiktaş’ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Başakşehir deplasmanında 12. asistine imzasını attı. 68. dakikada Welinton’un attığı golde korneri kullanan ve ceza sahası içine iyi bir orta gönderen Ghezzal, bu hafta da gol katkısı yaptı. Bu sezon Gençlerbirliği deplasmanında 1 de gol atan yıldız oyuncu, Süper Lig’de asist krallığında zirvede yer alıyor. 12. asistini yapan Ghezzal, 8’er asisti bulunan Sivassporlu Gradel ve Ankaragücü forması giyen Lobzhanidze’yi 4 asist geride bıraktı.
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