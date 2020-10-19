Radamel Falcao 4. golünü attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkardı.
Mücadeleye 11’de başlayan Falcao, 46. dakikada yerini Faslı futbolcu Younes Belhanda’ya bıraktı.
Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkardı.
Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkardı.
Mücadeleye 11’de başlayan Falcao, 46. dakikada yerini Faslı futbolcu Younes Belhanda’ya bıraktı.