Radamel Falcao 56 gün sonra sahada

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 56 gün sonra BB Erzurumspor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Radamel Falcao 56 gün sonra sahada
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Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 56 gün sonra BB Erzurumspor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, mücadeleye yedek başladı. Falcao, mücadelenin 86. dakikasında Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’in yerine dahil oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 2 Ocak’ta İstanbul’da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. Yıldız golcü böylece 56 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.
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