Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda karantina süresi dolan ve korona virüs test sonuçları negatife dönen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takıma katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kampından dönen Kerem Aktürkoğlu, bugün antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet etti.

Taylan Antalyalı, milli takım kampının ardından sağlık ekip tarafından planlanan programı dahilinde bugün başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Korona virüs karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testlerinde negatif sonuca ulaşılan ve Türkiye’ye döndükten sonraki testinde de negatif sonuç alan Radamel Falcao, sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.