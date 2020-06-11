Korona virüs sonrasında birçok ülke futbola geri dönmeye hazırlanırken, takımlar da önümüzdeki sezonun kadrolarını kurmak için takviye hazırlıklarına başladı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı sol bek Rafael Pereira. Brezilya ekiplerinden Desportes’te futbola başlayan ve ardından Portekiz takımlarından Leixoes’e transfer olan Pereira, geçtiğimiz sezon devre arasında bir başka Portekiz ekibi Vila’ya transfer olmuştu. Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain’le anlaşmaya varan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz’e dönmeye hazırlanıyor. Avrupa’nın birçok takımının ve özellikle de Portekiz takımlarının gündemindeki isim olan 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek.
Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TAKIMLARINDAN AL-AİN FORMASI GİYEN 20 YAŞINDAKİ BREZİLYALI SOL BEK RAFAEL PEREİRA'NIN GÖZÜ AVRUPA'DA. GENÇ FUTBOLCU TRANSFER DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE PORTEKİZ'DE BİRÇOK KULÜBÜN HEDEFİNDE.
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