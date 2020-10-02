Rafael: “Zor bir gruptayız”

Şampiyonlar Ligi’nde Grubu’nda Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United ve Leipzig’in yer aldığı zor bir gruba düştüklerini söyleyen Medipol Başakşehir’in yeni transferi Rafael, “Zor bir grup ama orada olmak, o takımlara karşı oynamak benim için de mutluluk verici bir etken” dedi.

Medipol Başakşehir’in bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Rafael, kulübün medya ekibine açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertli takımda olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başlayan tecrübeli futbolcu, “Buraya geldiğim ilk günden bu yana takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Lige maalesef iyi bir başlangıç yapamadık ama hedefimiz önümüzdeki ilk maçı kazanıp yolumuza devam etmek” ifadelerini kullandı.

“Heyecan verici bir teklif oldu”

Başakşehir’den ilk teklif aldığında neler hissettiğinin sorulması üzerine Rafael, “Benim tarafımdan heyecan verici bir teklif oldu. İlk duyduğum zaman gerçekten çok mutlu olmuştum. Benim için önemli bir karardı çünkü kariyerim boyunca hep Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımlarda oynadım. Kariyerimde çok fazla Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu anlamda Başakşehir bana yaptığı teklifte de çok fazla sürpriz yaşamadım. Geçtiğimiz sezonu şampiyon bitirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde olacak bir takımda oynama fırsatı elde ettim. Bu anlamda benim ve kulübün düşünceleri birbiriyle örtüştüğü için mutluyum. Teklifi ilk aldığım zaman arkadaşlarımla iletişim kurdum. Hepsi kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi” şeklinde konuştu.

“Onlarla karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum”

Şampiyonlar Ligi’nde turuncu-lacivertlilerin eski takımı Manchester United ile eşleşmesiyle alakalı ise 30 yaşındaki oyuncu, “Benim için çok heyecan verici olacak. Çünkü futbola başladıktan sonra en büyük mutlulukları Manchester United forması altında yaşamıştım. İşler benim için de çok iyi gitti orada. Takım olarak çok büyük başarılar elde ettik. Orada genç Rafael olarak bana çok destek olmuşlardı. Geriye baktığımda da çok iyi işler yaptığımı düşünerek buraya geldim. Bir gün onlara karşı oynayacağımı hayal etmiyordum ama benim için hayal gibiydi, her şey istediğim gibi oldu. Bu kuranın bu şekilde olması beni de çok mutlu etti. Onlarla karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

“Zor bir grup”

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United ve Leipzig ile eşleşmesini değerlendiren Rafael, “Zor bir grup. Bakıldığında Manchester United gibi çok büyük bir takımı barındırıyor grup. Leipzig de öyle. Onlara karşı da çok fazla maç oynamıştım Lyon’dayken. Diğer taraftan da Paris Saint-Germain dünyanın en büyük takımlarından biri. Zor bir grup ama orada olmak, o takımlara karşı oynamak benim için de mutluluk verici bir etken” dedi.

“Old Trafford deyince yaşanan anılarımı hatırlatıyor”

‘Old Trafford denince aklına ne geliyor?’ sorusunu da Brezilyalı futbolcu, şöyle cevaplandırdı:

“Hayal diyebilirim çünkü ilk takımım. Uzun süre orada forma giydim. Old Trafford deyince sadece stadyumun güzelliği değil, yaşanan anılarımı da hatırlatıyor bana. Ancak korona virüs sebebiyle taraftarsız oynanıyor maçlar. Taraftarsız futbolun da tadı yok.”

“PSG yenmesi zor bir rakip”

PSG’ye karşı Başakşehir’in kazanma ihtimalinin olduğunu savunan yıldız oyuncu, “Rakibimiz çok güçlü ve yenmesi zor bir rakip. Ben Lyon’da oynadığım zaman onlara karşı galip gelmiştim. Böyle değerlendirdiğimizde iyi bir günümüzü yakalarsak onlara karşı neden galip gelmeyelim? Çünkü futbolda imkansız diye bir şey yok. Bireyse anlamda çok önemli ayaklara sahip bir takım. Dünyaca ünlü yıldızları barındıran bir takım. Mbappe, Di Maria, Neymar gibi çok büyük yıldızlara sahip” açıklamasını yaptı.

“Leipzig atak futbolunu çok iyi oynuyor”

“Leipzig, Bundesliga’da çok önemli bir takım” diyen Rafael, şöyle devam etti:

“Lyon formasıyla onlara karşı 1 kez galip gelip, 1 defa da berabere kalmıştık. Atak futbolunu çok iyi oynayan bir takım diyebilirim. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de elde ettiler. Zor bir rakip ama maçlar 11’e 11 oynanıyor."

“Caiçara bana çok yardımcı oluyor”

Junior Caiçara ile girecekleri forma rekabetine de değinen Rafael Pereira da Silva, “Öncelikle Başakşehir’e geldiğim ilk günden bu yana kendisi tarafından çok iyi karşılandım. Bana saha içi ve dışında çok yardımcı oluyor. Çok fazla maç oynayacağımız bir döneme girdik. Bu anlamda ikimizden birinin yorulacağı veya farklı şeylerin olduğu günler olacak. O zaman o pozisyonda kim oynarsa elinden gelenin en iyisini yapacağımdan şüphem yok” cümlelerini kurdu.

“Şampiyonluğun en büyük adayıyız”

Bireysel ve takım olarak hedeflerinden de bahseden Rafael, “Takım olarak maksimum seviyede performans sergilememiz gerekiyor. Ben de bu takımın bir parçası olarak yeteneklerimi sahada kullanarak Başakşehir’e yardımcı olmak istiyorum. Zaten Caiçara ile sürekli bu konuyu aramızda konuşuyoruz. Takımı zaten tanıyorum. 3 hafta geçti ve bu sürede çok yol aldığımı düşünüyorum. Tabii ki hocamız beni her maç oynatacak diye bir kaide yok ama hocamızın bana forma şansı verdiğinde yüzde 100’ümü vermeye gayret göstereceğimin sözünü verebilirim. Geçen senenin şampiyon takımıyız. Şampiyonluğun yine en büyük adaylarından biri biziz. Bunun için savaşacağız” diyerek sözlerini bitirdi.