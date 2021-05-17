Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi serbest stil 79 kg’da temsil eden Ramazan Sarı; Alman, Ermeni ve yarı finalde de Gürcü rakibi Goga Mamiauri’yi (3-0) yenerek finale yükseldi.Ramazan Sarı finalde Rus rakibi Khalid Iakhiev ile karşılaşacak.
Ramazan Sarı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 79 kg’da mücadele eden milli sporcu Ramazan Sarı, Gürcü rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.