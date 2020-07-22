Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız Birleşik Amerikalı forvet Rashard Kelly (2.03, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly burada sezonu 10.6 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Rashard Kelly’e hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Rashard Kelly, Gaziantep Basketbol’da
GAZİANTEP BASKETBOL, SON OLARAK DOLOMİTİ ENERGİA TRENTO TAKIMINDA FORMA GİYEN ABD'Lİ OYUNCU RASHARD KELLY İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
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